Минтруд предложил назначать выплаты по уходу за нетрудоспособными за один день

В настоящее время Соцфонд принимает решение о назначении выплаты не позднее 10 рабочих дней с момента подачи заявления

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минтруд России предложил уточнить сроки рассмотрения документов по назначению выплаты по уходу за нетрудоспособными россиянами - один рабочий день с момента получения Социальным фондом России необходимых документов. Об этом сообщила журналистам пресс-служба министерства.

"Проектом предлагается уточнить сроки рассмотрения документов по назначению выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. <...> Предусматривается установление предельных сроков по назначению этой выплаты: на получение документов путем межведомственного взаимодействия - до трех рабочих дней, на назначение выплаты - не позднее одного рабочего дня с момента получения Соцфондом России необходимых документов по межведомственному документообороту или от гражданина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас после подачи заявления Соцфонд запрашивает необходимые документы по межведомственному документообороту и получает их в течение 48 часов в электронном виде или в течение трех рабочих дней на бумажном носителе. Также россияне могут самостоятельно предоставить документы. Решение о назначении выплаты принимается Соцфондом не позднее 10 рабочих дней с момента подачи заявления.

В Минтруде напомнили, что выплата по уходу за нетрудоспособным назначается на основании заявления россиян при наличии у Соцфонда ряда документов. В том числе сведений о том, что тот, кто осуществляет уход, не получает пенсию и пособие по безработице. А тот, за кем ведется уход, либо достиг возраста 80 лет, либо является ребенком с инвалидностью, либо имеет инвалидность I группы, либо получил заключение лечебного учреждения о нуждаемости в постоянном постороннем уходе.