6 октября, 17:00,
обновлено 6 октября, 17:01

Украинцы смогут въезжать в Россию из других стран только через два пункта пропуска

Алексей Павлишак/ ТАСС
© Алексей Павлишак/ ТАСС

Речь идет об автомобильном пункте пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушном пункте пропуска в Шереметьево

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия вводит для граждан Украины, прибывающих с территории других стран, особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства РФ, документ есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также
Граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортамНа Украине языковой омбудсмен предложил дерусифицировать паспорта украинцев

Согласно ему, с полуночи 16 октября такие люди смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московском аэропорту Шереметьево.

Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложивших геополитических условиях.

Порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

Мера не касается граждан Украины младше 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей, опекунов или попечителей с гражданством России.

Порядок, действующий для граждан Украины, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне специальной военной операции, сохраняется. Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами и сопредельными территориями. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация