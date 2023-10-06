На озере Севан спустили на воду переданные Россией Армении катера

Они будут патрулировать акваторию, сообщили в пресс-службе МВД республики

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Катера, переданные Россией Армении, введены в эксплуатацию на озере Севан и будут патрулировать акваторию. Об этом сообщила пресс-служба МВД Армении.

"6 октября на озере Севан были выведены в эксплуатацию катера патрульной службы. Катера необходимы для оказания помощи гражданам и предотвращении преступлений. Заместитель министра внутренних дел, начальник полиции Армении Арам Овсепян выразил благодарность послу России в Ереване за оказанное содействие", - говорится в сообщении.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, присутствовавший на церемонии ввода в эксплуатацию катеров, отметил эффективность сотрудничества между МВД двух стран и выразил надежду, что внедрение водного транспорта на озере Севан позволит патрулям более эффективно выполнять свою работу.

В сообщении отмечается, что участники мероприятия совершили поездку по озеру Севан на новых катерах, ознакомившись на месте с возможностями и оснащением транспортных средств.