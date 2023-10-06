Призерами олимпиады по финбезопасности в Сириусе стали студенты из 19 стран

Участники соревновались в номинациях "Финансовая безопасность", "Международные отношения, зарубежное регионоведение", "Юриспруденция", "Экономика, финансы, кредит, экономическая безопасность", "Математика и информационная безопасность"

СИРИУС /федеральная территория/, 6 октября. /ТАСС/. Более 100 студентов из 19 стран и 24 российских школьника стали победителями и призерами III Международной олимпиады по финансовой безопасности, финальный этап которой прошел с 2 по 6 октября на федеральной территории Сириус. Об этом сообщили журналистам в оргкомитете фестиваля.

"Победителями и призерами стали 24 российских школьника (8 победителей и 16 призеров) и 105 студентов из 19 стран-участниц, среди них 71 представитель из России (27 победителей и 44 призера)", - говорится в сообщении.

Участники соревновались в номинациях "Финансовая безопасность", "Международные отношения, зарубежное регионоведение", "Юриспруденция", "Экономика, финансы, кредит, экономическая безопасность", "Математика и информационная безопасность". Победители и призеры олимпиады получили особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора.

Победителей и призеров поздравили почетные гости и организаторы мероприятия. Международное движение по финбезопасности набирает обороты, в этом году на всех этапах в Олимпиаде приняли участие 6 млн человек. Как отметил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, впереди у участников миссия - заботиться об устойчивости и безопасности своих стран.

На церемонии закрытия выступили артисты Государственного академического ансамбля народного танца "Нальмэс". Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанский казачий хор", помимо традиционного репертуара, исполнил попурри на языках стран-участниц.

В рамках финального этапа Олимпиады школьники и студенты стали участниками спортивных и культурных мероприятий, продолжили традицию прошлого года и высадили пальмы на Аллее олимпиадного движения.

На финальной неделе олимпиады со школьниками и студентами общались эксперты в сфере финансовой безопасности из разных стран, включая представителей органов государственной власти, банковского сектора, бизнес-сообщества, а также международных организаций. В этом году финалистами олимпиады стали около 500 школьников и студентов из России и еще 18 стран. Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года.