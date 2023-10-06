На Ставрополье впервые выявили опасный вирус томатов

Введен карантин в тепличном комплексе Кировского округа

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты ввели карантин в тепличном комплексе Кировского округа Ставрополья из-за вируса коричневой морщинистости томатов. Вирус выявлен в крае впервые, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"В Ставропольском крае впервые выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. В Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора поступили результаты лабораторного исследования, подтвердившие наличие вируса <…> на территории Кировского округа Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Площадь тепличного комплекса, где обнаружены два очага вируса, составляет 10 га. Специалисты установили в комплексе карантинные фитосанитарные зоны и ввели карантинный фитосанитарный режим. "Владельцу земельных участков направлена программа по локализации и ликвидации карантинного объекта", - пояснили в управлении.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата - опасный патоген овощных культур. По данным управления Россельхознадзора, вирус может оставаться в семенах и загрязненной почве несколько месяцев. При заражении вирусом на плодах томата образуются участки морщинистой ткани, плоды могут деформироваться, неравномерно созревать. Вирус переносится с семенами, контактным способом, через прививочный материал, также он распространяется опылителями.