Педагог из Аликовского округа первой удостоена звания народного учителя Чувашии

Тамара Чашкова работает в сельской школе более 40 лет. Помимо преподавания, занимается научно-исследовательской деятельностью

ЧЕБОКСАРЫ, 6 октября. /ТАСС/. Учитель начальных классов из Аликовского округа Тамара Чашкова первой в Чувашии удостоена звания народного учителя республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

"Определился первый народный учитель Чувашской Республики. Им стала учитель начальных классов Аликовской средней общеобразовательной школы имени И. Я. Яковлева Тамара Георгиевна Чашкова", - отмечается в сообщении.

Награду вручил глава Чувашии Олег Николаев на торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональным праздникам учителей и педагогов. Уточняется, что Чашкова работает в сельской школе более 40 лет. Помимо преподавания, занимается научно-исследовательской деятельностью. В частности, разработала десять интерактивных электронных пособий к учебникам на чувашском языке, является участником эксперимента по апробации методических сценариев уроков.

Предложение о присвоении звания народного учителя Чувашии принято 28 июня на заседании кабинета министров республики, 27 сентября поддержано установление до 40% надбавки к окладу для таких педагогов. Государственная награда присуждается учителям и преподавателям со стажем работы не менее 25 лет.