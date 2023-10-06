В Ингушетии высадили 500 деревьев в честь военнослужащих СВО

В акции, в частности, приняли участие депутаты Народного собрания, муниципалитеты, студенты и ученики школ

МАГАС, 6 октября. /ТАСС/. Новый сквер заложили в Сунже в честь военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). На месте будущего сквера высадили 500 молодых деревьев, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня в честь наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, в городе Сунже посадили 500 саженцев липы, ясеня, клена. Все это стало возможным в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" национального проекта "Экология". Здесь, где мы посадили деревья, в будущем появится красивый сквер. Дал поручение главе города Сунжи Аслану Умарову ухаживать за саженцами, пока они не укоренятся, важно, чтобы каждое дерево прижилось, уверен, в будущем это место будет радовать горожан", - написал Калиматов.

По данным пресс-службы главы региона, в акции приняли участие депутаты Народного собрания, муниципалитеты, студенты, ученики школ, экоактивисты, общественные организации, сотрудники Минприроды Ингушетии, "Движение первых", фонд "Защитники Отечества", юнармейцы.

"В таких мероприятиях, в которых трудятся от души, по зову сердца дети, подростки, взрослые люди и старейшины, в единое целое сплетается наша благодарная память о героях. Ингушетия всеми возможными способами оказывает материальную поддержку бойцам, но не менее важна и моральная, такая, которая будет идти от сердца", - добавил глава республики.

Всероссийская акция по восстановлению лесов "Сохраним лес" реализуется в Ингушетии с 2019 года. За четыре года в рамках этой экологической инициативы было высажено около 300 тыс. деревьев. Более 6 тыс. человек, включая представителей власти, волонтеров, студентов, школьников и неравнодушных жителей региона, приняли в ней участие.