На Ставрополье перезахоронили останки 22 советских воинов

В память о солдатах на месте захоронения развернули увеличенную копию Знамени Победы

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Останки 22 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Курском округе Ставрополья. Церемонию провели с воинскими почестями, сообщил в своем Telegram-канале первый замглавы администрации округа Павел Бабичев.

"Накануне Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ в братской могиле нашли вечный покой 22 солдата, погибшие в 1942-1943 годах. <…> Перезахоронение прошло с воинскими почестями: минута молчания и троекратный оружейный залп", - написал он.

По погибшим красноармейцам провели поминальную службу, прошла церемония возложения венков. В память о солдатах на месте захоронения развернули увеличенную копию Знамени Победы. Во время церемонии председатель краевой Думы Николай Великдань поблагодарил поисковиков за их работу.

"Каждая отданная жизнь, мужество каждого бойца имели колоссальное значение для исхода войны. Все они заслужили быть похороненными рядом с отчим домом, откуда ушли защищать Родину и сражаться за победу", - цитирует Великданя пресс-служба парламента.

Перезахороненные бойцы погибли при освобождении Курского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Имя одного бойца удалось установить по сохранившемуся смертному медальону. Им оказался уроженец города Выкса Нижегородской области Алексей Селуянов 1904 года рождения.

День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в битве за Кавказ отмечается 9 октября. В этот день в 1943 году войска Красной армии завершили Новороссийско-Таманскую стратегическую наступательную операцию, полностью освободив Кавказ от немецко-фашистских войск. Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне: она длилась 442 дня. За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели комплекс оборонительных и наступательных операций.