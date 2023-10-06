Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

Михаил Развожаев рекомендовал доверять только информации из официальных источников

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Громкие звуки в районе Стрелецкой бухты в Севастополе связаны с тренировкой сил противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в районе Стрелецкой бухты - это военные проводят профилактические гранатометания в интересах ППДО", - написал губернатор, рекомендовав доверять только информации из официальных источников.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам украинских беспилотников.