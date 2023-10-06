В Мариуполе открыли центр детского технического творчества "Кванториум"

По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, семь тематических аудиторий центра разместились на площади 2 тыс. кв. м

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Центр технического творчества "Кванториум" начал работу в городе Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня в Мариуполе вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным открыли центр технического творчества "Кванториум". В нем смогут заниматься 135 мариупольских ребят", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Хуснуллина, семь тематических аудиторий центра разместились на площади 2 тыс. кв. м. "В целом хочу отметить, какой большой объем образовательных учреждений открываются в новых регионах, почти каждая третья школа, которая открывается в стране, появляется в новых регионах!" - добавил зампред правительства.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, если бы в его детстве был такой центр, то он бы обязательно в нем занимался, так как хотел стать изобретателем. "Направления, которые здесь будут познавать ребята, актуальные и перспективные: от навыков по управлению беспилотными летательными аппаратами до умения правильно создавать интересные новости. <...> Надеюсь, что первые в республике кванторианцы вырастут в настоящих профессионалов, станут специалистами в научно-технической сфере и будут прикладывать свои умения для развития науки и технологий в регионе и России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

5 октября Хуснуллин сообщил, что до конца года в новых российских регионах отремонтируют и введут в эксплуатацию 429 объектов образования.