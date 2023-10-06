Дни Санкт-Петербурга пройдут на Кубе в 2024 году

Мероприятия приурочены к 50-летию побратимских связей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Дни Санкт-Петербурга планируется провести на Кубе в следующем году в честь 50-летия побратимских связей. Об этом сообщается в Telegram-канале городского комитета по внешним связям.

"На Кубе пройдут Дни Санкт-Петербурга, приуроченные к 50-летию побратимских связей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в комитете, мероприятия состоятся в 2024 году.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге с рабочим визитом находится посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. Шестого октября в Смольном он встретился с врио губернатора города Николаем Линченко.

"Хочу отметить, что с каждым годом наше сотрудничество с Республикой Куба приобретает новые импульсы развития благодаря Вашей поддержке и личному участию", - приводятся в сообщении слова Линченко. Он также напомнил, что в июле этого года успешно прошел визит делегации Санкт-Петербурга на Кубу, приуроченный к заходу учебного корабля "Перекоп" (Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ РФ) в порт Гаваны.

Стороны отметили большой потенциал для развития сотрудничества Петербурга и Кубы в области судостроения, фармацевтики и туризма, а также обсудили совместные проекты в сфере культуры и молодежной политики. "На сегодняшний день успешно взаимодействуют Русский музей и Национальный музей изящных искусств в Гаване", - добавили в комитете.