Суд закрыл несколько помещений Соловецкого монастыря из-за нарушений пожарной безопасности

Эксплуатацию некоторых помещений Наместнического корпуса, Келейного корпуса и жилого дома приостановили на 25 суток

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Приморский районный суд Архангельской области постановил закрыть часть Келейного корпуса и жилого дома Соловецкого монастыря из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщили ТАСС в суде.

"Судом приостановлена деятельность нескольких помещений на объектах Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) из-за нарушений требований пожарной безопасности. Назначено наказание в виде приостановления на срок 25 суток деятельности по эксплуатации некоторых помещений Наместнического корпуса, Келейного корпуса и жилого дома", - сказали в суде.

Религиозная организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в нескольких помещениях Наместнического корпуса, в том числе в помещении котельной, бани отсутствуют дымовые пожарные извещатели. Замок на двери эвакуационного выхода из центральной лестничной клетки не дает свободно открыть дверь изнутри.

Также технические средства системы противопожарной защиты, в том числе система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Келейном корпусе к югу от Больничных палат находятся в нерабочем состоянии. В одном из жилых зданий в двух помещениях система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. Судом установлено, что указанные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.