Пропускная способность поста на границе Южной Осетии с РФ возрастет в четыре раза

Она увеличится до 7 тыс. машин в сутки до конца года

ЦХИНВАЛ, 6 октября. /ТАСС/. Пропускная способность поста "Нижний Зарамаг" на границе Южной Осетии с РФ после реконструкции, которая начнется в 2024 году, увеличится до 7 тыс. машин в сутки, это в четыре раза больше, чем сейчас, но уже до конца 2023 года, для удобства людей будут приняты дополнительные меры, чтобы увеличить пропускную способность на 400 машин до начала реконструкции. Об этом говорилось в ходе совещания на югоосетино-российской границе с участием президента Южной Осетии Алана Гаглоева и представителей Министерства транспорта РФ.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, директор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта РФ Михаил Кокаев рассказал, что реконструкция пункта пропуска начнется в начале 2024 года и завершится в 2026 году. Он признал, что это будет сложный проект, поскольку планируется кратно увеличить пропускную способность пункта пропуска.

"На сегодняшний день здесь работают десять полос автомобильного движения, после реконструкции их станет 28. Здесь используется технология, которая позволит разделить потоки. Мы увеличиваем в четыре раза пропускную способность по легковому сообщению и в два-три раза по грузовому сообщению", - сказал Кокаев. Он подчеркнул, что "задача - сделать так, чтобы пункт могли пересекать больше семи тысяч машин", а также создать условия для того, чтобы на границе не скапливались очереди.

Представитель Минтранспорта России заверил, что на период реализации проекта будет сделано все возможное, чтобы люди существенно не ощутили, что проводится масштабная реконструкция.

Условия для грузовиков и инфраструктура

"Будем запускать дополнительную инфраструктуру, потом переводить движение транспорта по полосам, а дальше уже будем реконструировать существующую инфраструктуру. Помимо этого, мы взяли на себя дополнительные обязательства по оборудованию полосы грузового сообщения. Они сегодня пропускают исключительно грузовой транспорт. Мы хотим их оборудовать так, чтобы создать условия для Федеральной таможенной службы для обзора сверху и снизу транспортного средства, и запустим движение, в том числе и легкового транспорта. Мы с задачей планируем в этом году справиться", - подчеркнул он, уточнив, что после проведения соответствующих мероприятий пункт пропуска смогут пересекать дополнительно до 400 машин в сутки.

Кокаев заметил, что "в среднем этот пункт пропуска пересекают более 1 500 машин [в сутки], из них - 1 400 легковые, это более пяти тысяч человек". "Наша задача сделать так, чтобы для людей были созданы и бытовые условия. Ряд поручений мы уже дали, согласовали с пограничной службой, таможенной службой. <…> Это тоже непростая задача, но она будет реализована. Соответствующий лимит заложен", - добавил он.

Президент Южной Осетии отметил, что пересечение границы - один из главных проблемных вопросов между двумя частями Осетии. По его словам, в последние годы кратно вырос поток машин, пересекающих границу, и работа пункта пропуска значительно осложнилась. Глава государства заявил, что Южная Осетия готова оказать всяческое содействие и подключиться к работе: и к реконструкции, и к подготовке к ней. Он отметил, что вопрос дооборудования грузовых полос надо решить до конца года, чтобы до начала реконструкции снять напряженность среди населения. Гаглоев назвал правильным подходом решение сохранить функциональность пункта пропуска на время проведения работ, что будет удобно как жителям Южной Осетии и Северной Осетии, так и гостям, посещающим республики.