В России зарегистрировали аналог препарата от диабета "Оземпик"

Речь идет о препарате "Семавик" от компании "Герофарм"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Аналог датского препарата от диабета "Оземпик" - "Семавик" от компании "Герофарм" - зарегистрирован в России, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя.

"В России зарегистрирован препарат "Семавик" от компании "Герофарм", который заменит ушедший из страны "Оземпик". Датский производитель Novo Nordisk полностью прекратил его поставки в этом году, несмотря на статус жизненно важного. "Герофарм" сможет покрыть потребность страны в лекарственном средстве благодаря имеющимся производственным мощностям", - говорится в сообщении.

Препараты с содержанием семаглутида, в числе которых "Семавик", являются одной из наиболее перспективных групп сахароснижающих препаратов. Они применяются в первую очередь при сахарном диабете второго типа, а также при избыточной массе тела и ожирении по назначению медицинских специалистов, объяснили в "Герофарме".

Ранее на российском рынке было представлено только два препарата с семаглутидом - таблетки "Ребелсас" и "Оземпик" в инъекционной форме от Novo Nordisk. Производитель заявил о своем намерении прекратить их поставки в Россию к 2024 году. В августе этого года "Герофарм" успешно завершил клиническое исследование, в ходе которого "Семавик" и "Оземпик" были признаны биоэквивалентными и одинаково безопасными, отметили в компании.

Там подчеркнули, что после получения регистрационного удостоверения необходимо получение принудительного лицензирования. Это обусловлено тем, что Novo Nordisk все еще имеет патент на молекулу, который действует до 2035 года. Ожидается, что лицензия будет получена в ближайшее время. "Герофарм" будет производить препарат на собственном заводе в Московской области, который позволяет выпускать лиофилизированные формы, растворы и суспензии во флаконах, картриджах и шприц-ручках.