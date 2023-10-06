В Калининграде портконтроль не исключил возможности закрытия порта на фоне шторма

Главное управление МЧС по региону объявило штормовое предупреждение

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Служба портового контроля не исключила возможности закрытия порта Калининграда из-за прогнозируемого усиления ветра до 25 м/ с. Решение о закрытии порта принимается при скорости ветра 16 м/с, сообщили ТАСС в службе.

"Для разных типов судов есть разные ограничения по скорости [ветра]. <...> Когда ветер достигнет предела 16 м/ с, <...> закроем порт", - сказал представитель службы.

Сейчас порт открыт для небольших судов, отметил собеседник агентства.

Главное управление МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение. Согласно данным ведомства, в ночь с 6 на 7 октября в области ожидается усиление ветра до 25 м/с. В диспетчерской службе компании "Оборонлогистика" ТАСС сообщили, что прогноз сдвинул график движения ее судов между Калининградом и Ленинградской областью. Они не выходят в рейсы из Усть-Луги и Балтийска, ожидая улучшения погоды к 8-9 октября. Из-за штормов также меняется расписание движения всех паромов Росморпорта на этом направлении: они задерживаются, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. О задержках рейсов также сообщила компания "Алгоритм групп", ведущая доставку грузов в Калининградскую область морским путем. По ее данным, шторм с высотой волн до 4,5 м и ветром до 30 м/с на Балтике продлится до 15 октября.

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков сообщил ТАСС, что предприятия, которые зависят от поставок в регион грузов по паромной линии, были заблаговременно предупреждены о возможных задержках в движении судов в период штормов. Им было рекомендовано создать необходимые запасы, отметил он.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.