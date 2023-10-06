Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что Адам Кадыров добился "особенных успехов" в спорте, "одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам"

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоено высшее звание региона - Герой Чеченской Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

"Мой дорогой брат <...> Адам Рамзанович Кадыров награжден медалью "Герой Чеченской Республики"! Все знают его как отважного молодого человека, преданного пути своего великого дедушки и достойно представляющего свой род!" - написал Дудаев.

Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что Адам Кадыров добился "особенных успехов" в спорте, "одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам". "Кроме того, дорогой племянник занял первое место во внутреннем зачете в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе", - написал в своем Telegram-канале Делимханов.

Депутат также отметил, что Адам Кадыров выучил наизусть весь Коран, "заслужив высокое звание хафиз".