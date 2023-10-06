Кадыров открыл новое здание отдела МВД по Гудермесскому району

На территории также построили столовую, ИВС, современный спортивный комплекс, контрольно-пропускной пункт, крытую автостоянку, вольер для собак

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Новое здание на 150 рабочих кабинетов построили для отдела МВД России по Гудермесскому району Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Сегодня в праздничной обстановке мы открыли новое здание отдела МВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики. На территории построено здание ОВД на 150 рабочих кабинетов, столовая, ИВС, современный спортивный комплекс, контрольно-пропускной пункт, крытая автостоянка, вольер для собак. Я лично ознакомился с качеством выполненных работ", - написал Кадыров.

В ходе открытия глава Чечни вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Исхаку Чалаеву, а также медаль "За отвагу" - командиру роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД РФ по Гудермесскому району Ахмеду Мужаитову.

"Кроме того, передал погоны подполковника полиции начальнику управления МВД РФ по городу Грозному Дени Айдамирову и капитана полиции - начальнику ОП №2 УМВД РФ по городу Грозному Абутахиру Висмурадову", - добавил он.

Также отделу передали 10 спецавтомобилей Ford и другие необходимые средства от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.