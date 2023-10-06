6 октября, 20:01

В Шебекине часть автобусных остановок оснастят бетонными блоками для защиты от обстрелов

Дмитрий Бойков/ ТАСС
© Дмитрий Бойков/ ТАСС

Глава округа Владимир Жданов сообщил, что также продолжат укрепление автобусных остановок мешками с песком в тех районах города, которые представляют опасность

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Автобусные остановки в Шебекине Белгородской области, расположенные в районах города, которые часто обстреливаются со стороны ВСУ, защитят бетонными блоками. Об этом сообщил в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

"Мы одни из первых начали обкладывать остановки мешками с песком. И, как показала практика, делали это не зря. <...> Отдельные локации будем, скорее всего, обкладывать и блоками", - сказал Жданов.

Также, по словам главы округа, власти в обязательном порядке продолжат укрепление автобусных остановок мешками с песком в тех районах города, которые представляют опасность. 

Теги:
РоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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