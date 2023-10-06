Три сотрудницы "Полюса" стали призерами премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли"

Еще 15 представительниц компании стали финалистками различных номинаций

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Три сотрудницы золотодобывающей компании "Полюс" победили в конкурсе "Талантливая женщина в добывающей отрасли 2023", еще 15 представительниц компании стали финалистками различных номинаций. Всего на участие в премии была подана 451 заявка от работниц крупных холдингов металлургической, нефтегазохимической и других смежных отраслей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Полюса".

"Признание достижений и результатов работы всегда является мощным инструментом повышения мотивации и лояльности сотрудников внутри компании. А признание на всероссийском уровне, за пределами компании, действительно окрыляет и придает уверенности в завтрашнем дне. Я очень рада наблюдать не только стремительный рост количества заявок на премию, но и слышать истории успеха и развития наших финалисток после участия в конкурсе", - отметила директор ассоциации Women in Mining Russia Камилла Жалилова.

Торжественная церемония награждения состоялась 6 октября в Общественной палате РФ при поддержке Комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию.

Премия учреждена в 2021 году. Участницами конкурса 2023 года стали сотрудницы 57 крупных компаний, число заявок увеличилось вдвое по сравнению с годом запуска. Номинанты представили 100 городов из России, Казахстана, Беларуси и Грузии.

Победительницы премии

"Полюс" поддерживает премию "Талантливая женщина в добывающей отрасли". <...> Все наши корпоративные профориентационные и образовательные программы помогают молодому поколению узнать о востребованных в отрасли специальностях, а призеры премии своим примером разрушают стереотипы о "неженской" работе и демонстрируют, какой профессиональный и карьерный рост возможен в золотодобыче", - сообщила директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева, ее слова передает пресс-служба.

В пресс-службе сообщили, что победителем в номинации "Прорыв года" стала Анна Рогова ("МФЦ Полюс"). За неполный год работы ей удалось выровнять финансовые процессы компании, масштабировать проекты информационно-аналитического центра "МФЦ Полюс", разработать базу знаний для ЗДК "Лензолото" и реализовать концепцию идеального аналитика, а также сформировать эффективную аналитическую команду.

Ольга Ивашова ("Полюс Красноярск") стала лучшей в профиле "Наставник года". Она применила ситуационное наставничество и мониторинг для повышения качества подготовки и повышения квалификации сотрудников, упорядочивания процесса развития профессиональных компетенций и передачи накопленного опыта. Благодаря ее проекту два инженера выросли до ведущих инженеров компании.

Людмила Копылова ("Полюс Красноярск") забрала первое место в номинации "Вдохновленная производством". Ее проект помог обеспечить стабильное качество связи автоматизированной системы управления Wenco на Олимпиадинском ГОКе, повысил производительность горнотранспортного комплекса, минимизировал простои и увеличил эффективность.

Еще 15 представительниц "Полюса" стали финалистками в номинациях: "Золотая идея года", "Вдохновляющий лидер", "Инноватор года", "Эко проект года", "Социальный/волонтерский проект года" и "Внутрикомм года". Всего в конкурсе приняла участие 41 сотрудница бизнес-единиц компании.

О премии

Цель международной премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли 2023" - отметить достижения женщин-профессионалов, которые привнесли значительный вклад в развитие добывающей промышленности, являются примером для коллег, ведут активную социальную и благотворительную деятельность, сообщается на сайте премии. Учредителем является некоммерческая организация Women in Mining Russia, занимающаяся содействием продвижению и профессиональному развитию женщин в горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслях.