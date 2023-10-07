6 октября, 21:04

Телеканал "Муз-ТВ" отметит 27-летие в Государственном Кремлевском дворце

На концерте выступят Полина Гагарина, Jony, Shaman, Дискотека Авария, Люся Чеботина, Алсу, Iowa, Тося Чайкина, Жасмин и другие исполнители

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Концерт по случаю 27-летия телеканала "Муз-ТВ" пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Посмотреть прямую трансляцию можно будет в эфире канала, сообщили в пресс-службе вещателя.

"7 октября телеканал "Муз-ТВ" отпразднует 27-летие концертом в Государственном Кремлевском дворце с прямой трансляцией в эфире", - говорится в сообщении

На концерте выступят Полина Гагарина, Jony, Shaman, Дискотека Авария, Люся Чеботина, Алсу, Iowa, Тося Чайкина, Жасмин и другие.

Ведущими концерта станут три неожиданные пары артистов - Лера Кудрявцева и Стас Костюшкин, Юлианна Караулова и Константин Анисимов, Лолита и блогер Влад Кобяков.

Посмотреть трансляцию концерта можно будет в прямом эфире на "Муз-ТВ" в 19:30 7 октября. 

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