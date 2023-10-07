МВД хочет обязать участковых проводить профилактическую работу за дискредитацию ВС РФ

Ведомство предлагает внести изменения в приказ "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. МВД России предложило обязать участковых полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию российской армии, а также пропаганду нацистской атрибутики или символики. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Так, МВД предлагает внести изменения в приказ "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности", дополнив в нем пункт с категориями лиц, с которыми участковые полиции проводят индивидуальную профилактическую работу. Туда планируется включить тех, кто совершил "административные правонарушения против порядка управления либо посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при проведении публичных или официальных спортивных мероприятий, либо административные правонарушения, предусмотренные статьями 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) КоАП".

При этом перечисленные административные правонарушения могут совершаться и вне мест проведения публичных мероприятий.