В России хотят проверять внешний вид участковых перед заступлением на службу

В подготовленном МВД предложении также планируется включить в инструктаж при необходимости доведение заступающему на дежурство участковому информации об оперативной обстановке за текущие сутки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. МВД России предлагает включить в инструкцию по исполнению участковыми уполномоченными полиции служебных обязанностей пункт, который предусматривает контроль за соблюдением сотрудниками правил ношения форменной одежды и ведомственных знаков отличия. Это следует из проекта изменений в приказ МВД "О несении службы участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности", с которым ознакомился ТАСС.

Согласно действующему порядку, перед заступлением на службу участковый проходит инструктаж в течение не более 20 минут. Его проводит замначальника полиции (по охране общественного порядка) или начальник отдела полиции, либо непосредственный руководитель с участием оперативного дежурного. Эти нормы сохраняются. В подготовленном МВД проекте приказа в инструктаж также планируется включить при необходимости доведение заступающему на дежурство участковому информации об оперативной обстановке за текущие сутки.

Кроме того, документ предусматривает, что "при проведении инструктажа проверяется наличие вооружения, боеприпасов, специальных средств, средств связи, соблюдение правил ношения сотрудниками органов внутренних дел РФ форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия, готовность к несению службы, знание порядка применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, положений Конституции РФ, относящихся к деятельности органов внутренних дел, законодательных и иных нормативных правовых актов РФ <...>". При обнаружении недостатков должны будут приниматься меры к их устранению.

В МВД отметили, что анализ практической деятельности подразделений участковых показал необходимость регулирования проведения инструктажа перед заступлением их на службу. Сотрудники в большинстве случаев выполняют свои должностные обязанности в непосредственном контакте с населением. "При таких условиях особенно актуальными становятся вопросы вежливого и уважительного обращения с гражданами, поддержания положительного имиджа представителя власти и высокого уровня доверия к нему. Указанные цели невозможно достичь без соблюдения участковым норм делового общения и поддержания надлежащего внешнего вида форменного обмундирования", - подчеркивается в пояснении к проекту приказа.