В Южно-Сахалинске приняли более 120 обращений по подтопленным паводком домам

Как сообщил глава города Сергей Надсадин, пострадавшим от стихии жителям окажут необходимую помощь

ТАСС, 7 октября. Власти Южно-Сахалинска приняли более 120 обращений от жителей, чьи дома были подтоплены из-за паводка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Надсадин.

"Исходя из анализа ситуации, у нас в работе 123 подтопленных дома,123 обращения. Мы установили с жителями контакт, ведем работу. Работа заключается в выплате помощи, которая предусмотрена вот в таких ситуациях, и также смотрим, какие материалы будут нужны для восстановления, если там произошли разрушения. Сегодня эту работу продолжим, чтобы максимальное количество людей было в зоне нашего контроля", - сказал мэр.

Он добавил, что были подтоплены социальные учреждения: гимназия, школа и два детских сада. Для жителей затопленных районов организована работа психолога. Кроме того, поступают обращения по отключению электроэнергии. Глава сообщил, что свет в домах появится в течение дня. "Работа по ликвидации последствий циклона продолжается. Сегодня вечером соберу оперативный штаб по итогам дня", - сказал Надсадин.

Ранее спасатели объявили в семи южных районах Сахалина и у юго-восточного побережья острова экстренное предупреждение из-за непогоды на 6 октября. За сутки выпало 94 мм осадков при норме 101 мм. Отменены занятия в части школ, затоплены дороги местного значения, аэропорт областного центра работает по фактической погоде. Затоплены и обесточены окраины и частный сектор Южно-Сахалинска.