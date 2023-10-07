Трамп допустил использование искусственного интеллекта не только во благо

По мнению экс-президента США, последствия применения ИИ могут быть "по-настоящему опасными"

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на потрясающие возможности, будут использоваться не только в благих целях. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.

"Это по-настоящему опасно, - сказал он в интервью порталу Just The News. - То, что он [ИИ] может делать, просто потрясает, но я не могу придумать ни одной причины, почему его использовали бы во благо".

Бывший президент поделился впечатлениями от просмотра нескольких видеороликов, снятых с использованием технологий ИИ. "Я видел кадры, как я делаю в интернете заявления, которых я никогда не делал и которые ужасны. Знаете, подобное могло бы спровоцировать третью мировую войну", - сказал он. Трамп признал, что его сходство с персонажем видео "было поразительным", отличие состояло лишь в смысле высказываний.