С 05:15 ограничения на полеты были сняты, уточнили в пресс-службе организации

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ночью во Внуково, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 04:26 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 05:15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сказали в аэропорту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО в Истринском городском округе сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево.