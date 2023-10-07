В Татарстане рассчитывают на возобновление ж/д рейса из Казани в Ташкент в 2024 году

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Фарита Ханифова, также рассматривается увеличение числа авиарейсов

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Поезда между Казанью и Ташкентом, курсирование которых было остановлено из-за пандемии коронавируса, могут возобновить движение в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

"Рейс Ташкент - Казань, <…> который в 2020 году остановился из-за ковида, на сегодняшний день не возобновлен. <…> Мы направили свое предложение Центральной дирекции Российских железных дорог для того, чтобы восстановить маршрут Ташкент - Казань. <…> Нужно согласие всех стран, государств, по которым железная дорога идет, - Узбекистан, Казахстан, Россия. Россия согласовала, сегодня документ на рассмотрении в Казахстане, Узбекистан, как я понял, тоже оперативно согласует", - сказал Ханифов, отметив, что республика рассчитывает на возобновление рейса в 2024 году.

Также, по его словам, рассматривается увеличение числа авиарейсов между Татарстаном и Узбекистаном. "По авиации мы сегодня имеем два рейса Казань - Ташкент в неделю. <…> Разговор ведем, чтобы рейс был ежедневным", - сказал Ханифов. Из Казани также летают самолеты в Самарканд и Фергану.

Узбекистанскую сторону, по словам министра, интересует и запуск автобусного сообщения.