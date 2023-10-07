В аэропорту Красноярска задержали вылет в Пхукет на 12 часов

Перенос произошел по инициативе авиакомпании Azur Air

ТАСС, 7 октября. Авиакомпания Azur Air задержала авиарейс из Красноярска в Пхукет на 12 часов. Выполнения рейса ожидают 225 пассажиров, из них 27 детей, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По инициативе авиакомпании Azur Air объявлена задержка выполнения авиарейса в аэропорт Пхукета (Таиланд) продолжительностью около 12 часов. <…> Выполнения рейса ожидают 225 пассажиров, из них 27 детей", - сообщили в ведомстве.

О причинах переноса рейса не сообщается.

Самолет должен был вылететь в 10:00 (06:00 мск), однако теперь время вылета перенесли на 22:00 (18:00 мск). Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.