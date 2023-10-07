Авиарейс из Тюмени в Москву задержали на 13 часов

Это произошло по техническим причинам

ТАСС, 7 октября. Рейс из Тюмени в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали на 13 часов из-за технических причин. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, отметив, что ведомством взят на контроль вопрос соблюдения прав пассажиров.

"По техническим причинам задерживается регулярный рейс из Тюмени в Москву. 7 октября в аэропорту Тюмени (Рощино) произошла задержка рейса 1503 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Тюмень - Москва (Шереметьево). Плановое время вылета рейса - 05:25 местного времени (03:25 мск), расчетное время вылета - 18:30 (16:39 мск). Тюменской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг", - говорится в сообщении.

Всего на рейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе 4 ребенка.