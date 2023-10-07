7 октября, 08:10

В Нижнеудинске ввели режим повышенной готовности из-за дефицита угля

Региональные власти выделили 5 тыс. тонн угля из аварийно-технического запаса области, сообщили в Telegram-канале правительства Иркутской области

ТАСС, 7 октября. Режим повышенной готовности из-за дефицита твердого топлива в котельных ввели на территории Нижнеудинска Иркутской области. Региональные власти выделили 5 тыс. тонн угля из аварийно-технического запаса области, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

"В Нижнеудинске введен режим повышенной готовности из-за дефицита твердого топлива в котельных. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил выделить на коммунальные нужды города 5 тыс. тонн угля из аварийно-технического запаса Иркутской области", - сказано в сообщении.

Как сообщил Кобзев, запас угля в Нижнеудинске есть до ноября, работа котельных идет в плановом режиме. Губернатор также поручил начать проверку по данному факту.

Сообщается, что компания, которая обслуживает котельные в Нижнеудинске, находится на стадии банкротства. Мэрия планирует проводить конкурс для определения новой ресурсоснабжающей организации. На 1 июня 2023 года численность населения Нижнеудинска составляет 33,6 тыс. человек. 

Теги:
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
© Информационное агентство ТАСС
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