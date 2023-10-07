По словам мэра Москвы, в столице каждый десятый человек работает в промышленной отрасли

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил промышленников с профессиональным праздником, в этой отрасли работает каждый десятый житель.

"Поздравляю с Днем московской промышленности! Это профессиональный праздник больше 720 тыс. рабочих, инженеров, технологов, программистов и многих других специалистов, которые трудятся на производствах столицы. Сегодня каждый десятый, работающий в нашем городе занят в промышленности", - написал в своем Telegram-канале Собянин.

По его словам, промышленники приумножают славу и традиции индустриальной Москвы, выпускают широкий ассортимент продукции, которая пользуется большим спросом далеко за пределами города. "Произведено в Москве - сделано качественно, на совесть. Сегодня столица - это крупнейший центр отечественной высокотехнологичной промышленности", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что особо благодарит представителей трудовых династий, которые из поколения в поколение трудятся на заводах и фабриках, передают любовь к своему делу и родному предприятию.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", - заключил Собянин.

7 октября отмечается День московской промышленности. Праздник был установлен в сентябре 2017 года законом города Москвы, принятым столичным парламентом.