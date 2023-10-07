7 октября, 08:31

В Кабардино-Балкарии прогнозируют сильные дожди с градом и шквалистым ветром

В пресс-службе регионального управления МЧС России отметили, что на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сильные дожди с градом ожидаются с 9 по 11 октября в некоторых районах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В течение суток 9, 10 и 11 октября местами на территории КБР ожидаются сильные дожди, в горных районах переходящие в мокрый снег, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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