Школьники представят идеи по развитию Москвы в новом сезоне форсайт-сессий

На сайте мэра столицы отмечается, что проект должен быть направлен на повышение качества жизни москвичей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новый сезон форсайт-сессий "Москва-2030" соберет школьников, которые представят свои идеи по развитию столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Начался новый сезон форсайт-сессий "Москва-2030". Ученики предпрофильных классов будут разрабатывать проекты в сфере развития городской среды, науки и технологий, образования, предпринимательства и промышленности. В конце каждой встречи ребята защищают свои идеи перед экспертами - представителями бизнеса, государственных ведомств, вузов и научных центров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект должен быть направлен на повышение качества жизни москвичей и иметь практическую значимость в перспективе. Мозговые штурмы будут проходить два раза в месяц в течение всего учебного года.

"Идеи, которые разрабатывают школьники на форсайт-сессиях, показывают, что предпрофессиональное образование действительно дает результаты: будущие выпускники демонстрируют глубокое проектное мышление и исследовательский подход к задачам по улучшению жизни в городе. В перспективе свои идеи ребята могут развить и защитить на научно-практических конференциях, победа в которых может принести им дополнительные баллы к ЕГЭ. А если проект высоко оценят эксперты, не исключено, что в ближайшие годы мы сможем увидеть разработки наших учеников на улицах Москвы", - подчеркнула заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

В прошлом учебном году 850 школьников разработали и презентовали 90 проектов. Экспертами стали представители более чем 80 городских ведомств, российских компаний, научных организаций, вузов и московских школ.