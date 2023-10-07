В Москве спрогнозировали гололедицу и мокрый снег

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в субботу в столице выпадет от 15 до 20 мм осадков

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Интенсивность осадков в Москве уменьшится в воскресенье, но при этом увеличится фаза мокрого снега. В ближайшие дни на столичных дорогах ожидается гололедица, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Гололедица, особенно завтра и в понедельник. <...> Завтрашние день и ночь по температурному фону практически близки между собой. В течение всего дня в Москве от 0 до плюс 5 градусов или от плюс 1 до плюс 5 градусов. Конечно, при такой ситуации будут дожди, завтра интенсивность уменьшится, но уже чуть-чуть увеличится фаза мокрого снега. Поэтому гололедица завтра прогнозируется уже и ночью, и днем. Еще и сильный ветер, даже при положительной температуре он будет способствовать скольжению на горизонтальных поверхностях. Но гололедица - это не гололед, это условия для скольжения, такое подмерзание", - сказал он.

По словам Вильфанда, наиболее интенсивная фаза дождя ожидается в субботу, в столице выпадет от 15 до 20 мм осадков. Говоря о субботнем мокром снеге в некоторых районах Москвы, синоптик отметил, что эмоционально его можно считать первым снегом, но в целом говорить об этом явлении стоит тогда, когда устанавливается снежный покров.

"Естественно в более высоких слоях осадки выпадают в виде снежинок. Затем, попадая в приземный слой воздуха, начинают таять, а попадая на еще теплую землю, тают. Снег имеет значение, когда он выпадает и устанавливается снежный покров. Тут уже для строительных работ, для ЖКХ, для коммунальщиков, для транспортной сферы принимаются определенные решения, как действовать", - сказал собеседник агентства.