В Петербурге сообщили о росте за 10 лет количества операций по пересадке органов в 5 раз

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, в городе также создана эффективная система лекарственного обеспечения пациентов с пересаженными органами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Количество операций по пересадке донорских органов в Санкт-Петербурге за последние 10 лет выросло в 5 раз. Как сообщила пресс-служба городского правительства, эти данные были озвучены на совещании у вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева по вопросам совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

"В последние 10 лет в Санкт-Петербурге отмечается стабильный рост числа высокотехнологичных операций. С 2013 по 2022 год количество операций по пересадке органов и тканей увеличилось в 5 раз. В 7 раз выросло количество операций по трансплантации донорских сердца и печени, в 4 раза выросло количество операций по пересадке почки", - привела пресс-служба слова Эргашева.

Он также сообщил, что в 2023 году планируется провести 150 трансплантаций с учетом поддержки из федерального и городского бюджетов по предоставлению дополнительного финансирования на эти цели. Городской комитет по здравоохранению ранее приводил данные о том, что в 2022 году было выполнено 82 трансплантации почки, 44 трансплантации печени, 28 трансплантаций сердца.

Вице-губернатор отметил на совещании, что в Санкт-Петербурге вопросы повышения доступности медицинской помощи пациентам методом трансплантации органов и тканей человека входят в число приоритетных, поскольку этот высокотехнологичный метод лечения является единственным способом спасения жизни пациентов с терминальной стадией ряда заболеваний. По его словам, в городе также создана эффективная система лекарственного обеспечения пациентов с пересаженными органами в условиях стационара и после выписки.

Трансплантацию донорских органов в Санкт-Петербурге проводят 9 медицинских учреждений, из них 4 федеральных и 5 городских. По данным пресс-службы, на 1 октября 2023 года в городском листе ожидания трансплантации органов находится 754 пациента, из них 83,4 % ожидают пересадку почки, 16,6 % - печени, сердца, легких.