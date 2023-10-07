7 октября, 09:52

На Варшавском шоссе в Москве задерживается несколько трамваев

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнили, что маршруты временно изменены

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Несколько трамваев задерживаются по техническим причинам на Варшавском шоссе в Москве, маршруты временно изменены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Варшавском шоссе (в районе остановки "Метро Нагатинская") по техническим причинам задерживаются трамваи №3, 16, 47 и 49", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. 

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