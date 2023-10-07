В Салониках обнаружили развалины неизвестного ранее храма XIII - XIV веков

По информации Министерства культуры Греции, в частности, найдены остатки стен с нишами из камней и кирпичей, и алтарь, построенный в форме цельного куба

АФИНЫ, 7 октября. /ТАСС/. Развалины неизвестного ранее храма XIII - XIV веков обнаружены на территории древнего Акрополя Салоник на севере Греции. Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства культуры Греции.

Ведомство отметило, что Акрополь Салоник с момента своего древнего основания был самым мощным бастионом города. Он играл решающую роль на протяжении всей своей истории, особенно в поздневизантийский период, в нем не просто жили вельможи, но также находились великолепные храмы, в которых служил местный архиепископ. "В нескольких метрах к северу от ворот Акрополя, вблизи точки пересечения промежуточной стены города с западной частью внешней стены Акрополя, рядом с могучими башнями с имперскими надписями в ходе раскопок по консервации древних памятников на участке на улице Стергиу Полидору, 5 был обнаружен неизвестный исследователям храм времен династии Палеологов с обширным кладбищем того же периода", - говорится в сообщении.

В частности, найдены остатки стен с нишами из камней и кирпичей, и алтарь, построенный в форме цельного куба. На поверхности стен храма обнаружено много фрагментов роскошных фресок святилища, в том числе покрытых сусальным золотом. "Удалось частично восстановить изображение Богородицы Платитерской, несомненно, украшавшей верхнюю фресковую зону ниши. Фреска Богородицы Платитерской в храме Полидороса является шедевром второго десятилетия XIV века (1310-1320 годы) и художественно принадлежит к высокому искусству периода династии Палеологов", - отметили в ведомстве.

На основании общей картины раскопок, а также нумизматических находок в гробницах и постройках, включающих гравюры Михаила VIII Палеолога, правившего в Византии в 1261-1282 годах, можно констатировать, что кладбище и храм были основаны во второй половине XIII века, подчеркнули в министерстве культуры. Это оригинальное здание претерпело второй этап строительства в начале XIV века, а именно примерно в 1310-1330 годах. Храм после достройки просуществовал не очень долго, так как бронзовые монеты с изображением византийского императора Мануила II Палеолога (1391 - 1425) и найденная керамика свидетельствуют о его радикальном разрушении и погребении его под землей в конце XIV века - начале XV века.

Палеологи были последней династией императоров в Византии, которая правила на протяжении двух столетий - со времени изгнания основателем династии Михаилом VIII из Константинополя крестоносцев в 1261 году до взятия Константинополя османскими турками в 1453 году.