Донецкие курсанты академии МВД впервые приняли присягу на Мамаевом кургане

На мероприятии выпускники вуза получили офицерские погоны

ВОЛГОГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Около 300 курсантов Донецкого филиала Волгоградской академии МВД России впервые приняли присягу у подножия монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент ТАСС.

Церемония приведения к присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации впервые прошла в Волгограде для 279 курсантов 1-х - 3-х курсов Донецкого филиала Волгоградской академии МВД России, также на мероприятии выпускники вуза получили офицерские погоны. Кроме того, присягу приняли 292 курсанта первых курсов Волгоградской академии. В мероприятии участвовали заместитель министра МВД РФ Александр Кравченко, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Здесь, на Мамаевом Кургане, витает дух священной победы, добытой нашими героическими предками, которые 80 лет назад отстояли свою землю и разгромили фашистов в Сталинградской битве. Спустя многие годы наша страна опять вынуждена бороться с нацизмом и русофобией, открытая агрессия со стороны стран Запада требует от наших силовых структур максимальной концентрации внимания и консолидации в борьбе с преступниками, террористами, и, конечно же, диверсантами. От каждого из вас будут зависеть безопасность России, спокойствие и общественный порядок", - приветствовал участников мероприятия глава ДНР Денис Пушилин.

В завершении церемонии замминистра МВД РФ вручил ведомственные награды донецким курсантам, губернатор Волгоградской области наградил памятным знаком к 80-летию победы в Сталинградской битве сотрудников полиции ДНР, а глава ДНР вручил курсантам медали республики "За отвагу".

© Василина Борко/ ТАСС

В ходе мероприятия Пушилин вместе с замминистра МВД РФ Александром Кравченко, губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, могиле маршала Василия Чуйкова. Глава ДНР оставил послание в Книге Памяти. "Обязаны помнить... Обязаны передать следующим поколениям... Мы наследники народа победителя! Пронесем эту миссию через всю жизнь!", - написал Пушилин.