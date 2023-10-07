Молодежный форум добровольчества в Петербурге вернется в очный формат

Он пройдет 14 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Молодежный "Доброфорум" в Санкт-Петербурге, ставший традиционной площадкой обсуждения вопросов добровольчества, вернется в 2023 году в очный формат после нескольких лет работы в онлайн из-за противоэпидемических ограничений. Как сообщила пресс-служба городской администрации, форум пройдет в Петербурге 14 октября.

"На форуме обсудят вопросы и предложения в сфере добровольчества. Участники смогут напрямую обратиться к представителям власти и бизнес-сообществу. В программе форума также доклады и дискуссии, обмен опытом, обучающие семинары, тренинги, а также выставка добровольческих организаций Петербурга, где жителям и гостям Северной столицы расскажут о том, как они могут помочь людям и городу. С 2020 года "Доброфорум" в связи с коронавирусными ограничениями проходил онлайн. В этом году он возвращается в традиционном формате", - говорится в сообщении.

"Доброфорум" проводится с 2012 года городским комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках национального проекта "Образование". За все время в нем приняли участие более шести тысяч человек.

В рамках проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" Петербург создает условия для развития и поддержки добровольчества. В городе реализуется 17 направлений этой деятельности, в числе которых образование, гражданско-патриотическое воспитание, здравоохранение, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, культура, туризм, спорт, охрана природы, развитие городской среды.

"Добровольчество объединяет всех отзывчивых и неравнодушных людей. Более 280 тысяч петербуржцев вовлечено в добровольческую деятельность. Сегодня они продолжают традиции взаимовыручки, участия, бескорыстной помощи окружающим", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.