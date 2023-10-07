Онищенко заявил, что в ноябре ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Зампрезидента Российской академии образования считает, что в этом году подъем заболеваемости будет умеренным, если россияне будут вакцинироваться против гриппа

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России начнет расти в ноябре. Такое мнение ТАСС высказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"У нас есть такое понятие - "сентябрьский подскок", [он возникает], потому что дети вернулись в школы, студенты сели в аудитории. Потом идет спад [заболеваемости], и с ноября начинается подъем, и до марта он будет", - сказал он ТАСС на площадке всероссийского фестиваля "Наука 0+".

Онищенко считает, что в этом году подъем заболеваемости будет умеренным, если россияне будут вакцинироваться против гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась более чем на 25% за неделю.

11 сентября Роспотребнадзор запустил всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа. Ведомство рекомендует привить не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% от числа лиц из групп риска. Вакцины, как ранее сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, поставили во все субъекты РФ. По последним данным Роспотребнадзора, вакцинированы более 25,6 млн россиян.