7 октября, 11:08,
обновлено 7 октября, 11:16
Палестино-израильский конфликт

В РСТ заявили, что на юге Израиля нет организованных российских туристов

В союзе отметили, что это не туристическое направление

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. На юге Израиля нет организованных российских туристов, информации о пострадавших туристах на территории страны нет. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

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"По данным РСТ на юге Израиля нет организованных российских туристов, поскольку это не туристическое направление. Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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