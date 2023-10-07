В РСТ заявили, что на юге Израиля нет организованных российских туристов

В союзе отметили, что это не туристическое направление

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. На юге Израиля нет организованных российских туристов, информации о пострадавших туристах на территории страны нет. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По данным РСТ на юге Израиля нет организованных российских туристов, поскольку это не туристическое направление. Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.