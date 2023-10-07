7 октября, 11:23,
обновлено 7 октября, 11:31
Палестино-израильский конфликт

МЭР контактирует с посольством РФ и по ситуации с туристами в Израиле

В ведомстве сообщили, что не более 100 российских туристов находятся сейчас на израильской территории

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Штаб при Минэкономразвития РФ по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством России в Израиле и с туристической отраслью, по предварительной информации ассоциации "Турпомощь", в Израиле находятся до 100 российских туристов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Штаб при министерстве экономического развития РФ по ЧС с российскими туристами на связи с посольством нашей страны в Израиле, а также с представителями туристической отрасли. По предварительной информации ассоциации "Турпомощь", не более 100 российских туристов находятся сейчас в Израиле", - говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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