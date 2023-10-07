На Кубани спрогнозировали заморозки 8 октября

9 и 10 октября местами в северной половине края и в предгорных районах ожидается понижение температуры до 2 градусов ниже 0

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Резкое понижение температуры ниже нуля градусов и первые заморозки ожидаются в предгорных районах Краснодарского края 8 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского гидрометцентра.

"Во вторую половину ночи и утром 8 октября местами в юго-восточных предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус 1 градуса - категории опасного явления", - говорится в сообщении.

Ночью и утром 9 и 10 октября местами в северной половине края и в предгорных районах ожидается понижение температуры до 2 градусов ниже 0, заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В связи с риском повреждения и гибели сельскохозяйственных культур специалисты рекомендуют защитить растения от заморозков.