В Белгородской области запустили первый в РФ маршрут, посвященный металлургии

Он позволит туристам за день увидеть всю цепочку производства металла

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Маршрут промышленного туризма, объединивший два крупнейших предприятия Белгородской области - Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), запустили 7 октября в Белгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления по туризму.

"Единый маршрут по двум крупнейшим предприятиям Белгородской области запущен сегодня", - сказали в региональном управлении.

Это первый в РФ маршрут, позволяющий туристам за день увидеть всю цепочку производства металла.

Новый маршрут "От руды до проката" запустила компания "Металлоинвест", он объединил в себе посещение карьера и производственных площадок Лебединского горно-обогатительного комбината и цехов Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова. Как пояснили в пресс-службе компании, это первый на сегодняшний день в России объединенный маршрут двух предприятий, который позволяет увидеть всю цепочку производства металла за один день. "В рамках одной экскурсии продолжительностью порядка шести часов туристы смогут проследить весь путь рождения металла - от добычи руды до производства проката", - сообщили в пресс-службе компании.

Следуя по маршруту "От руды до проката", туристы посетят выставочный центр "Магниториум" филиала НИТУ МИСИС в Губкине, увидят крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых и узнают, как на Лебединском ГОКе руда превращается в окатыши и горячебрикетированное железо. В музее ОЭМК экскурсантов познакомят с историей предприятия, а затем они пройдут по электросталеплавильному, сортопрокатному цеху и цеху отделки проката, где посмотрят на выплавку жидкой стали в печах размером с двухэтажный дом и производство проката из стальных заготовок весом до 10 тонн каждая.