В Новосибирске открылся окружной финал конкурса управленцев "Лидеры России"

Испытания пройдут более 250 человек

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Финал конкурса управленцев "Лидеры России" для участников Сибирского федерального округа открылся в Новосибирске. Испытания пройдут более 250 финалистов, сообщает пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В Новосибирске состоялось торжественное открытие окружного финала пятого конкурса "Лидеры России", в котором участвуют 253 управленца из всех 10 регионов СФО", - говорится в сообщении.

В финал конкурса вышли управленцы из Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского края, республик Хакасия, Алтай и Тыва. Средний возраст конкурсантов составляет 39 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет превышает 33%.

"В числе финалистов СФО есть управленцы с опытом государственной и муниципальной службы. В предпринимательском сообществе больше всего работников малого бизнеса. В сферах деятельности участников преобладают образование, информационные технологии, финансы, продажи, производство, аналитика и исследования", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксаны Ачкасовой.

По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона, их имена станут известны в 2024 году.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. В апреле 2023 года открылся пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира. Окружной финал конкурса для участников из Сибири проходит в Новосибирске с 6 по 8 октября.