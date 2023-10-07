Русскоязычный украинский писатель заявил The Times, что стал жертвой культуры отмены

Андрей Курков сообщил, что его "отменили" из-за беседы с Машей Гессен

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Украинский писатель Андрей Курков заявил британской газете The Times, что стал жертвой так называемой культуры отмены на родине из-за того, что пишет на русском языке и участвовал в публичной беседе с российско-американской журналисткой и писательницей Машей Гессен. По словам Куркова, организаторы проходящего во Львове форума книгоиздателей отказались показать его интервью с американским романистом Джонатаном Франзеном.

"Меня отменили из-за моей беседы с Машей Гессен [на литературном фестивале] в Торонто. Lviv BookForum должен был открыться показом записи моего разговора с Джонатаном Франзеном, но показ был отменен. Этого потребовали украинские интеллектуалы, была кампания в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta - прим. ТАСС), - рассказал изданию автор. - Украинцы решили, что хороших россиян нет, и что нельзя иметь дела ни с кем, кто как-либо связан с Россией. Эту позицию разделяют 99% украинских писателей".

Курков добавил, что украинские книжные магазины отказываются продавать его произведения на русском языке. "Раньше с этим не было никаких проблем. Теперь же украинские книжные магазины не хотят продавать литературу на русском", - сказал он, добавив, что сейчас сложно представить себе "сохранение какой-либо русскоязычной культурной жизни" на Украине после окончания конфликта.

Ранее Курков заявлял, что не может начать писать только на украинском, так как никогда не научится владеть им в той же степени, что и русским, который является для него родным. Несколько издательств публикуют книги Куркова в переводе на украинский язык.

Скандал вокруг писателя, который в этом году попал в лонг-лист Международной Букеровской премии с написанной им в 2012 году книгой "Львовская гастроль Джими Хендрикса", разгорелся в конце сентября. Это произошло после того, как канадский ПЕН-клуб организовал совместное мероприятие с Курковым и Гессен. Оба автора последовательно осуждают политику Москвы и действия ВС РФ на Украине, при этом Гессен также выступала с критикой украинских писателей, в мае добившихся отмены выступлений россиян на фестивале World Voices, который организует американский ПЕН-клуб. За позицию, которую тогда заняла журналистка, покинув попечительский совет ПЕН-Америка, и тон нескольких ее публикаций о конфликте, она подвергается жесткой критике со стороны многих украинских публичных фигур.