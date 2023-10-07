В Москве в районе Царицыно построят детский сад на 250 мест

Его площадь составит около 6 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Детский сад площадью около 6 тыс. кв. м планируют построить в московском районе Царицыно, он будет рассчитан на 250 мест. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Царицыне построят детский сад площадью 5 967 кв. м. Он будет находиться по адресу: Кавказский бульвар, земельный участок 51/6. <...> Дошкольная организация с бассейном рассчитана на 250 мест. Для отделки фасадов используют бежевый клинкер с разными видами кладки, а также цветные вставки из металлических панелей оранжевого, синего и желтого цветов. Москомархитектура выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на этот объект", - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Отмечается, что трехэтажное здание будет состоять из нескольких блоков. Главный вход приспособлен для маломобильных граждан. Детский сад рассчитан на 10 групп.

Около детского сада проложат пешеходные дорожки, которые свяжут его с домами поблизости. Кроме того, специалисты оборудуют площадки, где можно будет проводить уроки на открытом воздухе, играть, отдыхать и заниматься спортом. На участке также высадят многолетние растения и кустарники.