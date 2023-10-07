Минпросвещения выпустит сборник лучших практик в колледжах

Как отметила замдиректора департамента госполитики в сфере СПО и профессионального обучения ведомства Татевик Карабекян, задача колледжей в РФ состоит в том, чтобы быть центром карьерного развития и выбора профессий

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует выпустить сборник лучших практик, реализуемых в системе среднего профессионального образования (СПО), сообщила заместитель директора департамента госполитики в сфере СПО и профессионального обучения ведомства Татевик Карабекян на Форуме классных руководителей.

"Я думаю, что вам сегодня удалось себе зафиксировать какие-то полезные практики, которые можно применять в жизни, возвращаясь в понедельник в свой колледж. <…> Я себе тоже зафиксировала. Мы обязательно выпустим сборник тех лучших практик, которые можно использовать здесь и сейчас", - сказала она в ходе дискуссии с педагогами СПО.

Она отметила, что задача колледжей в РФ - быть центром карьерного развития и выбора профессий, а главным помощником в этом должен являться сам педагог.

Форум классных руководителей проходит в Москве с 3 по 7 октября, он проводится Министерством просвещения РФ. 3 октября состоялось открытие первой смены форума для классных руководителей начальной школы, 6 октября - для классных руководителей средней и старшей школы, а также системы СПО.