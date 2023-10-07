Додик поздравил Путина с днем рождения

Президент Республики Сербской отметил "неоспоримый авторитет" российского лидера

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Додик подчеркнул, что российский лидер является "великим политиком" и в ходе своей работы заработал "неоспоримый авторитет".

"Уважаемый президент Путин, мне очень приятно передать вам теплые и искренние поздравления с днем рождения. Вы посвятили свою жизнь высокой и благородной миссии - служению своему народу, завоевали неоспоримый авторитет как великий политик и исключительный профессионал", - говорится в поздравительном письме, которое Додик опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я придаю огромное значение развитию отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербской, готов приложить дополнительные усилия вместе с вами и наши дружеские отношения поднять на еще более высокий уровень", - заключил Додик.