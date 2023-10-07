Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Леонида Ильина

Вице-премьер отметила огромный вклад почетного президента Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России в развитие науки и спасение жизней

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала невосполнимой утратой для страны и всего медицинского сообщества уход из жизни почетного президента Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Леонида Ильина. В соболезнованиях его родным она отметила огромный вклад академика в развитие отечественной науки.

В субботу ФМБА России сообщило о смерти Ильина на 96-м году жизни.

"Уход из жизни ученого такого масштаба - это невосполнимая утрата для страны и всего медицинского сообщества. Леонид Андреевич посвятил всю свою профессиональную жизнь изучению радиации и за годы карьеры вложил весь своей талант в ее познание. <...> Вклад, который Леонид Андреевич внес в развитие отечественной науки, спасение человеческих жизней и в укрепление мира, поистине огромен. И многочисленные награды, которых академик был удостоен как в России, так и за рубежом, только подтверждают масштаб его личности", - привели слова Голиковой в аппарате вице-премьера .

Голикова напомнила, что Ильин участвовал в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, разработал самый эффективный из существующих в мире радиопротекторов, а также был одним из создателей международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". "Память о Леониде Андреевиче Ильине будет жить в наших сердцах", - добавила она.

Об ученом

Ильин родился 15 марта 1928 года в Харькове. В 1968 году он возглавил крупнейший в мире научный центр в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности - Институт биофизики Минздрава СССР. Ученый руководил этим центром на протяжении 40 лет. Ильин был одним из шести ученых, создавших в 1980 году в Женеве международное движение "Врачи против ядерной войны". В 1985 году эту организацию удостоили Нобелевской премии мира.

Основные научные интересы Ильина были связаны с вопросами токсикологии радиоактивных продуктов деления урана и плутония, исследований в области медицинских средств защиты от их воздействия на организм, создания препаратов и медико-биологических систем защиты от гамма- и гамма-нейтронного излучений. Созданные под его руководством препараты и системы защиты внедрены в атомной промышленности, атомном подводном флоте и в ракетных войсках стратегического назначения.