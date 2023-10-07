7 октября, 13:26

Токаев поздравил Путина с днем рождения

© ТАСС/ Ruptly

Президент Казахстана пожелал российскому лидеру долголетия, в том числе политического

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав долголетия, в том числе политического.

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"Хочу вас поздравить с днем рождения! Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека, поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия - будь то политическое долголетие во главе российского государства. Или просто, как говорится, по жизни", - сказал Токаев.

"Думаю, что для многих вы пример такой жизненной стойкости, крепкого здоровья. Я знаю, что вы занимаетесь спортом. Но как бы то ни было, личное пожелание не помешает вам особенно в этот день, день рождения", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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